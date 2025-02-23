Пожар в Одессе — спасены 4 человека, двое получили ожоги

В Одессе загорелся жилой дом — видео
Сегодня утром в Одессе загорелся жилой дом. Из-за сильного задымления спасатели работали по повышенному номеру вызова. Из пожара спасли четырех человек.
Кадры последствий пожара показали в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Пожар в Одессе
Пожар произошел около 7:00 утра в Приморском районе города на улице Тенистой. Там вспыхнул двухэтажный жилой дом. Из-за сильного задымления и угрозы распространения огня подразделения ГСЧС работали по повышенному номеру вызова.
На момент прибытия спасателей пламя охватило 200 квадратных метров площади здания. Пожарные немедленно начали тушение, чтобы не допустить распространения огня на остальные помещения.
Пострадавшие от огня
Во время ликвидации пожара удалось спасти четырех человек, среди которых взрослые и дети. Двое пострадавших — мужчина 1976 года рождения и мальчик 2011 года рождения — получили ожоги рук. Им оказана первая помощь, после чего пострадавших передали медикам.
Для борьбы с огнем привлекли 7 единиц техники и 32 спасателя ГСЧС. Причины возгорания и сумма нанесенного ущерба сейчас устанавливаются специалистами.
Напомним, спасатели показали кадры последствий российской атаки в Одесской области. Также появились фото обстрела Киева. Повреждения зафиксированы в трех районах.
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