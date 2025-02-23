Пожар в Одессе — спасены 4 человека, двое получили ожоги

Люди выносят домашних животных. Фото: ГСЧС

Сегодня утром в Одессе загорелся жилой дом. Из-за сильного задымления спасатели работали по повышенному номеру вызова. Из пожара спасли четырех человек.

Кадры последствий пожара показали в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Пожар произошел около 7:00 утра в Приморском районе города на улице Тенистой. Там вспыхнул двухэтажный жилой дом. Из-за сильного задымления и угрозы распространения огня подразделения ГСЧС работали по повышенному номеру вызова.

Спасатели тушат огонь. Фото: ГСЧС

На момент прибытия спасателей пламя охватило 200 квадратных метров площади здания. Пожарные немедленно начали тушение, чтобы не допустить распространения огня на остальные помещения.

Пожар в жилом доме в Одессе. Фото: ГСЧС

Пострадавшие от огня

Во время ликвидации пожара удалось спасти четырех человек, среди которых взрослые и дети. Двое пострадавших — мужчина 1976 года рождения и мальчик 2011 года рождения — получили ожоги рук. Им оказана первая помощь, после чего пострадавших передали медикам.

Пожарные спасли людей из дома, который пылал. Фото: ГСЧС

Для борьбы с огнем привлекли 7 единиц техники и 32 спасателя ГСЧС. Причины возгорания и сумма нанесенного ущерба сейчас устанавливаются специалистами.

Напомним, спасатели показали кадры последствий российской атаки в Одесской области. Также появились фото обстрела Киева. Повреждения зафиксированы в трех районах.