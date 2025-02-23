Атака дронами на Одещину — які наслідки

Нічна атака дронами на Одещину — у ДСНС показали наслідки
Одеська область у ніч проти 23 лютого знову опинилася під ударом російських дронів. Внаслідок атаки постраждали будинки мирних жителів. Пожежники всю ніч ліквідовували наслідки влучань.
Кадри наслідків атаки показали в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
Вибухи на Одещині 23.02.2025: наслідки
Уночі російська армія здійснила масовану атаку дронами-камікадзе по південних регіонах України. Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, українська протиповітряна оборона знищила 18 ударних безпілотників різних типів, з яких 12 — над Одещиною.
Ворожі "Шахеди" влучили у приватний сектор, пошкодивши житловий будинок. В результаті вибухів і пожеж постраждали троє людей. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували загоряння, залучивши 4 одиниці техніки та 18 бійців.
Відомо, що постраждало троє людей, наразі про загиблих офіційної інформації не надходило.
Нагадаємо, повітряна тривога ввечері в Одеській області тривала понад годину через загрозу застосування ударних БпЛА. Військові спочатку попереджали про те, що дрони з акваторії Чорного моря тримають курс на Одеську або Миколаївську область, однак згодом зазначили, що БпЛА прямують на Одесу та Чорноморськ.
Також ми писали, що з'явилися кадри обстрілу Києва. Пошкодження зафіксовано у трьох районах — Голосіївському, Дарницькому та Печерському.
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