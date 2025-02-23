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Нічна атака дронами на Одещину — у ДСНС показали наслідки

23 лютого 2025 09:48
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Атака дронами на Одещину — які наслідки
Зруйнована будівля в Одеській області. Фото: ДСНС
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Одеська область у ніч проти 23 лютого знову опинилася під ударом російських дронів. Внаслідок атаки постраждали будинки мирних жителів. Пожежники всю ніч ліквідовували наслідки влучань. 

Кадри наслідків атаки показали в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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Рятувальники на місці вибуху. Фото: ДСНС

Вибухи на Одещині 23.02.2025: наслідки

Уночі російська армія здійснила масовану атаку дронами-камікадзе по південних регіонах України. Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, українська протиповітряна оборона знищила 18 ударних безпілотників різних типів, з яких 12 — над Одещиною.

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Допис військових. Фото: скриншот
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Зруйнований будинок. Фото: ДСНС

Ворожі "Шахеди" влучили у приватний сектор, пошкодивши житловий будинок. В результаті вибухів і пожеж постраждали троє людей. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували загоряння, залучивши 4 одиниці техніки та 18 бійців.

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Наслідки удару по Одещині. Фото: ДСНС
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Люди біля зруйнованого будинку. Фото: ДСНС
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Рятувальники працюють на місці удару російського дрона. Фото: ДСНС

Відомо, що постраждало троє людей, наразі про загиблих офіційної інформації не надходило.

Нагадаємо, повітряна тривога ввечері в Одеській області тривала понад годину через загрозу застосування ударних БпЛА. Військові спочатку попереджали про те, що дрони з акваторії Чорного моря тримають курс на Одеську або Миколаївську область, однак згодом зазначили, що БпЛА прямують на Одесу та Чорноморськ.

Також ми писали, що з'явилися кадри обстрілу Києва. Пошкодження зафіксовано у трьох районах — Голосіївському, Дарницькому та Печерському.

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