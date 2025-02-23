Атака дронами в Одесской области - какие последствия

Ночная атака дронами на Одесчину — в ГСЧС показали последствия
Одесская область в ночь на 23 февраля снова оказалась под ударом российских дронов. В результате атаки пострадали дома мирных жителей. Пожарные всю ночь ликвидировали последствия попаданий.
Кадры последствий атаки показали в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Взрывы в Одесской области 23.02.2025: последствия
Ночью российская армия осуществила массированную атаку дронами-камикадзе по южным регионам Украины. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, украинская противовоздушная оборона уничтожила 18 ударных беспилотников различных типов, из которых 12 - над Одесской областью.
Вражеские "Шахеды" попали в частный сектор, повредив жилой дом. В результате взрывов и пожаров пострадали три человека. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание, привлекая 4 единицы техники и 18 бойцов.
Известно, что пострадали три человека, пока о погибших официальной информации не поступало.
Напомним, воздушная тревога вечером в Одесской области продолжалась более часа из-за угрозы применения ударных БпЛА. Военные сначала предупреждали о том, что дроны из акватории Черного моря держат курс на Одесскую или Николаевскую область, однако впоследствии отметили, что БпЛА направляются на Одессу и Черноморск.
Также мы писали, что появились кадры обстрела Киева. Повреждения зафиксированы в трех районах — Голосеевском, Дарницком и Печерском.
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