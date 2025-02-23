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Ночная атака дронами на Одесчину — в ГСЧС показали последствия

23 февраля 2025 09:48
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Атака дронами в Одесской области - какие последствия
Разрушенное здание в Одесской области. Фото: ГСЧС
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Одесская область в ночь на 23 февраля снова оказалась под ударом российских дронов. В результате атаки пострадали дома мирных жителей. Пожарные всю ночь ликвидировали последствия попаданий.

Кадры последствий атаки показали в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Спасатели на месте взрыва. Фото: ГСЧС

Взрывы в Одесской области 23.02.2025: последствия

Ночью российская армия осуществила массированную атаку дронами-камикадзе по южным регионам Украины. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, украинская противовоздушная оборона уничтожила 18 ударных беспилотников различных типов, из которых 12 - над Одесской областью.

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Сообщение военных. Фото: скриншот
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Разрушенный дом. Фото: ГСЧС

Вражеские "Шахеды" попали в частный сектор, повредив жилой дом. В результате взрывов и пожаров пострадали три человека. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание, привлекая 4 единицы техники и 18 бойцов.

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Последствия удара по Одесской области. Фото: ГСЧС
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Люди возле разрушенного дома. Фото: ГСЧС
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Спасатели работают на месте удара российского дрона. Фото: ГСЧС

Известно, что пострадали три человека, пока о погибших официальной информации не поступало.

Напомним, воздушная тревога вечером в Одесской области продолжалась более часа из-за угрозы применения ударных БпЛА. Военные сначала предупреждали о том, что дроны из акватории Черного моря держат курс на Одесскую или Николаевскую область, однако впоследствии отметили, что БпЛА направляются на Одессу и Черноморск.

Также мы писали, что появились кадры обстрела Киева. Повреждения зафиксированы в трех районах — Голосеевском, Дарницком и Печерском.

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