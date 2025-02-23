Попытка подкупа на пункте "Паланка" – пограничники разоблачили взятку

Молдавский пограничник общается с мужчиной. Фото иллюстративное: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

На одном из международных пунктов пропуска в Одесской области пограничники предотвратили попытку незаконного влияния на проверку документов. Гражданин соседнего государства, который собирался в Одесскую область, пытался "решить вопрос" деньгами, однако его действия были мгновенно разоблачены.

Об этом сообщили в пограничной полиции Молдовы.

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Коррупция на границе

Происшествие произошло на пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное". Во время контроля на выезд из Молдовы 40-летний мужчина попытался "ускорить" процедуру, положив денежную купюру в паспорт.

"Гражданин Молдовы подал документ с купюрой внутри и жестом намекнул, что это "на чай". Однако наши сотрудники мгновенно отреагировали и зафиксировали факт правонарушения", — сообщили в пограничной полиции.

Об инциденте сразу проинформировали соответствующие органы, сейчас идет расследование. Молдавские пограничники призывают граждан воздерживаться от любых попыток подкупа, ведь такие действия наказываются законом.

Напомним, утром в Одессе загорелся жилой дом, из пожара спасли четырех человек. Также мы писали, что на трассе Одесса-Рени наблюдаются значительные пробки из-за большого количества желающих выехать за границу.