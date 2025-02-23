Попытка подкупа на пункте "Паланка" – пограничники разоблачили взятку

На пункте "Паланка" молдаванин пытался подкупить пограничника
На одном из международных пунктов пропуска в Одесской области пограничники предотвратили попытку незаконного влияния на проверку документов. Гражданин соседнего государства, который собирался в Одесскую область, пытался "решить вопрос" деньгами, однако его действия были мгновенно разоблачены.
Об этом сообщили в пограничной полиции Молдовы.
Коррупция на границе
Происшествие произошло на пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное". Во время контроля на выезд из Молдовы 40-летний мужчина попытался "ускорить" процедуру, положив денежную купюру в паспорт.
"Гражданин Молдовы подал документ с купюрой внутри и жестом намекнул, что это "на чай". Однако наши сотрудники мгновенно отреагировали и зафиксировали факт правонарушения", — сообщили в пограничной полиции.
Об инциденте сразу проинформировали соответствующие органы, сейчас идет расследование. Молдавские пограничники призывают граждан воздерживаться от любых попыток подкупа, ведь такие действия наказываются законом.
Напомним, утром в Одессе загорелся жилой дом, из пожара спасли четырех человек. Также мы писали, что на трассе Одесса-Рени наблюдаются значительные пробки из-за большого количества желающих выехать за границу.
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