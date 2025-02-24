Підозра одеському екснардепу — деталі

Ігор Дімітрієв із військовим. Фото: Одеська обласна прокуратура

Одеська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру колишньому депутату міськради від проросійської партії "Родіна", який діє на користь держави-агресора. За даними ЗМІ, йдеться про Ігоря Дімітрієва.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

Ексдепутату інкриміновано державну зраду, пропаганду війни, виправдовування та визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, вчинене з використанням ЗМІ (ч. 2 ст. 111, ст. 436, ч. 3 ст. 436-2 КК України). За даними слідства, ексдепутат 24 лютого 2022 року приєднався до військ Росії на тимчасово окупованій території Київської області, допомагав ворогу орієнтуватися на місцевості та поширював кремлівські наративи. Також Ігор Дімітрієв у своєму Telegram-каналі розміщував повідомлення з відкритими закликами до українських військових скласти зброю та не чинити опору. Крім того, підозрюваний дав інтерв’ю відомому російському YouTube-блогеру, де визнав свою співпрацю з РФ та заявив, що Україна не має шансів на перемогу. Наразі його оголошено у розшук.

Ігор Дімітрієв із військовим. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового напідпитку, який їздив із підробними документами. А також про громадянина Молдови. який намагався підкупити прикордонника.