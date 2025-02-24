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Одесского экс-депутата обвиняют в измене — о ком идет речь

24 февраля 2025 12:43
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Подозрение одесскому экс-нардепу - детали
Игорь Димитриев с военным. Фото: Одесская областная прокуратура
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Одесская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении бывшему депутату горсовета от пророссийской партии "Родина", который действует в пользу государства-агрессора. По данным СМИ, речь идет об Игоре Димитриеве.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

Экс-депутату инкриминируют государственную измену, пропаганду войны, оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное с использованием СМИ (ч. 2 ст. 111, ст. 436, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины). По данным следствия, экс-депутат 24 февраля 2022 года присоединился к войскам России на временно оккупированной территории Киевской области, помогал врагу ориентироваться на местности и распространял кремлевские нарративы. Также Игорь Димитриев в своем Telegram-канале размещал сообщения с открытыми призывами к украинским военным сложить оружие и не оказывать сопротивления. Кроме того, подозреваемый дал интервью известному российскому YouTube-блогеру, где признал свое сотрудничество с РФ и заявил, что Украина не имеет шансов на победу. Сейчас он объявлен в розыск.

Подозрение одесскому экс-нардепу в госизмене — подробности - фото 1
Игорь Димитриев с военным. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, недавно мы писали о выпившем военном, который ездил с поддельными документами. А также о гражданине Молдовы, который пытался подкупить пограничника.

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