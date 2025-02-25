Делала диверсии на Одещине - что грозит

Задержанная с сотрудниками СБУ. Фото: Одесская областная прокуратура

Правоохранители задержали женщину, которая делала диверсии в Одесской области по заказу российских спецслужб. Теперь женщине грозит от двенадцати лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

По данным следствия, подозреваемая в конце прошлого года через мессенджер наладила контакт с представителем центра специального назначения "Кубинка" в РФ. Он предложил ей сотрудничество — разведывать места дислокации украинских военных и помогать в подготовке диверсий в регионе. Женщина не только самостоятельно собиралась выполнять задачи, но и пыталась вербовать сообщников, обещая им деньги. По указанию российских спецслужб, она подожгла трансформаторную подстанцию в Одессе, зафиксировав все на видео. Материалы передала "заказчику", после чего получила оплату. Кроме того, женщина ездила в Днепр, чтобы забрать элемент взрывного устройства, который затем спрятала в заранее подготовленном месте.

Подозреваемая под стражей. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание грозит

Сейчас подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Женщину подозревают по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Ей грозит от двенадцати лет до пожизненного заключения с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, недавно мы писали о военном, которого задержали во время поиска закладки с солями. А также о гражданине Молдовы, который напагався дать взятку пограничнику.