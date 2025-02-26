Одесский суд вынес приговор мужчине который помогал уклоняться

Судья зачитывает приговор. Фото иллюстративное: depositphotos

Одессит за деньги "решал" вопрос о предоставлении призывникам справок об инвалидности для уклонения от службы. Однако его разоблачили, а суд приговорил к 5 годам заключения и штрафу.

Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Мужчина, имея дружеские связи с врачами КУ "Одесский областной центр медико-социальной экспертизы", и членами МСЭКа решал вопросі об установлении и продлении групп инвалидности военнообязанным. Все, чтобы они уклонились от мобилизации. За это фигурант передавал медикам по взятке до 900 долларов США от каждого клиента и брал свой процент.

Что решил суд

Мужчину задержали во время передачи денег врачам. Его признали виновным по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием). Подсудимый должен заплатить штраф в размере 42 500 гривен и 5 лет отсидеть в тюрьме.

Напомним, недавно мы писали о военном, который бил мать и отбирал ее деньги. А также о служащем, которого задержали, когда он искал зазакладку.