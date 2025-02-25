Перевозили чоловіків у ПМР з Одещини

Затримані біля кордону. Фото: Держприкордонслужба України

Неподалік одного з сіл Роздільнянського району правоохоронці затримали групу осіб, які допомагали чоловікам виїжджати у Молдову. Фігурантам загрожує від семи до дев'яти років з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Подробиці справи

За даними слідства, 24-річний громадянин України, який нині проживає на території Придністров'я, організував канал незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Своїх клієнтів він знаходив через месенджери. Ділок мав пособників на території України, які виконували всі його вказівки, за що отримували частину коштів. За свої послуги підприємці хотіла від 6 до 10 тисяч доларів США з людини. У цю суму входили інструктаж, доставка, проживання, та перевезення до державного кордону. Правоохоронці затримали 28-річну пособницю організатора, яка супроводжувала двох ухилянтів та 32-річного координатора, який надавав інструкції щодо перетинання держрубежу.

Яке покарання загрожує

Затриманим повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон) Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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