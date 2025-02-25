Перевозили мужчин в ПМР из Одесской области

Задержанные возле границы. Фото: Госпогранслужба Украины

Недалеко от одного из сел Раздельнянского района правоохранители задержали группу лиц, которые помогали мужчинам выезжать в Молдову. Фигурантам грозит от семи до девяти лет с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Подробности дела

По данным следствия, 24-летний гражданин Украины, который сейчас проживает на территории Приднестровья, организовал канал незаконной переправки военнообязанных мужчин за границу. Своих клиентов он находил через мессенджеры. У дельца были пособники на территории Украины, которые выполняли все его указания, за что получали часть средств. За свои услуги предприниматели хотели от 6 до 10 тысяч долларов США с человека. В эту сумму входили инструктаж, доставка, проживание и перевозка к государственной границе. Правоохранители задержали 28-летнюю пособницу организатора, которая сопровождала двух уклонистов и 32-летнего координатора, который предоставлял инструкции по переправке.

Какое наказание грозит

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу) Уголовного кодекса Украины. Им грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

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