Военный из Одесской области перепродавал гранаты РГД-5.

Военный с гранатой. Фото иллюстративное: Полтавщина

Военный из Одесской области пытался перепродать гранату РГД-5. Однако правоохранители разоблачили мужчину и направили дело в суд, из-за чего он получил условный приговор.

Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военный из Большого Дальника Беляевского района приобрел у неустановленных лиц осколочную гранату РГД-5. После этого служащий пытался перепродать ее гражданскому за 2 тысячи гривен. Однако во время проведения сделки, правоохранители задержали коммерсанта.

Что решил суд

Мужчина раскаялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), за что он мог попасть в тюрьму на 4 года. Однако суд освободил его от отбытия назначенного наказания с испытательным сроком на 3 года, если он в течение этого времени не совершит нового уголовного правонарушения.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который помогал оформлять инвалидности военным. А также о служащем, который бил свою мать и пропивал ее деньги.