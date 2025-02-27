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Військовий з Одещини продавав гранату — яке покарання виніс суд

27 лютого 2025 22:07
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Військовий з Одещини перепродавав гранати РГД-5.
Військовий з гранатою. фото ілюстративне: Полтавщина
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Військовий з Одещини намагався перепродати гранату РГД-5. Проте правоохоронці викрили чоловіка та скерували справу до суду, через що він отримав умовний вирок.

Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий з Великого Дальника Біляївського району придбав у невстановлених осіб осколкову гранату РГД-5. Після цього службовець намагався перепродати її цивільному за 2 тисячі гривень. Проте під час проведення угоди, правоохоронці затримали ділка.

Що вирішив суд

Чоловік розкаявся у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального Кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), за що він міг потрапити до в’язниці на 4 роки. Проте суд звільнив його від відбуття призначеного покарання з випробувальним терміном на 3 роки, якщо він протягом цього часу не скоїть нового кримінального правопорушення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який допомагав оформляти інвалідності військовим. А також про службовця, який бив свою матір та пропивав її гроші.

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