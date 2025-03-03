Прикордонник на Одещині переправляв ухилянтів

Гроші затриманого. Фото: Державне бюро розслідувань

Начальник прикордонних інспекторів створив канал переправлення ухилянтів до Молдови. Проте чоловіка викрили слідчі ДБР — йому загрожує від п'яти до семи років ув'язнення.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Читайте також:

Подробиці справи

Начальник прикордонного відділення інспекторів організував канал нелегального перетину кордону на ділянці, за яку був відповідальний. Для цього він залучив підлеглого, який через месенджери підшукував охочих виїхати з країни. Фігурант дистанційно координував їхні дії. Вартість послуги становила від 6 до 10 тисяч доларів. За даними слідчих, протягом тижня таким чином вдавалося переправляти до п’яти осіб. Щоб уникнути викриття, підозрюваний навіть намагався підкупити іншого правоохоронця. ДБР затримало ділка під час отримання оплати від чергового "клієнта".

Яке покарання загрожує

Чоловіку повідомили про підозру з ч.2 ст. 332 Кримінльного кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до семи років.

Нещодавно ми писали про схему на Одеській митниці. А також про те, чому військові тікають з лікарень Криму.