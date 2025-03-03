Пограничник в Одесской области переправлял уклонистов

Деньги задержанного. Фото: Государственное бюро расследований

Начальник пограничных инспекторов создал канал переправки уклонистов в Молдову. Однако мужчину разоблачили следователи ГБР — ему грозит от пяти до семи лет заключения.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Подробности дела

Начальник пограничного отделения инспекторов организовал канал нелегального пересечения границы на участке, за который был ответственен. Для этого он привлек подчиненного, который через мессенджеры подыскивал желающих выехать из страны. Фигурант дистанционно координировал их действия. Стоимость услуги составляла от 6 до 10 тысяч долларов. По данным следователей, в течение недели таким образом удавалось переправлять до пяти человек. Чтобы избежать разоблачения, подозреваемый даже пытался подкупить другого правоохранителя. ГБР задержало дельца во время получения оплаты от очередного "клиента".

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении по ч.2 ст. 332 Криминального кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

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