Росгвардія охороняє поранених військових через масові втечі

Військовий за склом. Фото ілюстративне: freepik

Росгвардія охороняє поранених у військових шпиталях Криму, аби ті не дезертували. Це почалося на тлі чисельних випадків втечі службовців під час лікування.

Про це повідомляють агенти партизанського руху АТЕШ.

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Усе через те, що командування РФ систематично відправляє на фронт поранених та недолікованих військовослужбовців, додають в АТЕШ. Місцеві мешканці помітили, що у 1472-му військово-морському клінічному госпіталі співробітники Росгвардії охороняють периметр та постійно перевіряють документи у пацієнтів, які перебувають під їхньою пильною увагою. Персонал медичного закладу також висловлює невдоволення таким станом справ, оскільки відчуває "ворожу" атмосферу.

"Ми закликаємо військовослужбовців ЗС РФ приєднуватись до нашого руху. Разом ми можемо зупинити цю безглузду війну", — пишуть члени руху АТЕШ у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про збиття дронів над Україною. А також про вчорашній удар по Харкову.