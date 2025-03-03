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Военные РФ сбегают из больниц Крыма, чтобы не попасть на фронт

3 марта 2025 09:41
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Росгвардия охраняет раненых военных из-за массовых побегов
Военный за стеклом. Фото иллюстративное: freepik
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Росгвардия охраняет раненых в военных госпиталях Крыма, чтобы те не дезертировали. Это началось на фоне многочисленных случаев побега служащих во время лечения.

Об этом сообщают агенты партизанского движения АТЕШ.

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Все из-за того, что командование РФ систематически отправляет на фронт раненых и недолеченных военнослужащих, добавляют в АТЕШ. Местные жители заметили, что в 1472-м военно-морском клиническом госпитале сотрудники Росгвардии охраняют периметр и постоянно проверяют документы у пациентов, находящихся под их пристальным вниманием. Персонал медицинского учреждения также выражает недовольство таким положением дел, поскольку чувствует "враждебную" атмосферу.

"Мы призываем военнослужащих ВС РФ присоединяться к нашему движению. Вместе мы можем остановить эту бессмысленную войну", — пишут члены движения АТЕШ в сообщении.

Напомним, недавно мы писали о сбитии дронов над Украиной. А также о вчерашнем ударе по Харькову.

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