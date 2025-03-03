Як одеські митники ухилялися від сплати податків

Підозрювані на кухні. Фото: Бюро економічної безпеки

Посадовці одеської митниці ухилилися від сплати податків на 13 мільйонів гривень. Тепер їм загрожують величезні штрафи з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

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Подробиці справи

За даними слідства, два чинних і три колишніх службовці Одеської митниці та керівник компанії-експортера ухилялися від сплати податків. На підставі сфальсифікованих документів фігуранти видали сертифікати щодо походження сільськогосподарської продукції, аби безперешкодно її вивезти. Таким чином підозрювані ухилились від сплати податків за допомогою зменшення експортного мита з 10% до 3,6 % та 2,7 %. Через це державному бюджету було завдано понад 13 млн гривень збитків.

Яке покарання загрожує

Чоловіків підозрюють за ч 3. ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків). Їм загрожує від 255 000 до 425 000 гривень штрафу та конфіскація майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про львів'янина, який як слід побив дитину парасолькою. А також про жінку, яка добряче відгамселила собаку палкою.