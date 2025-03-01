Издевательство над собакой в Одесском районе: обидчицу наказали

Грустный пес лежит на земле. Фото иллюстративное: pixabay

В Одесском районе полиция составила протокол на жительницу села за жестокое обращение с собакой. Кроме избитого пса, женщина удерживала еще десятки животных в запущенном состоянии. Теперь ей грозит штраф и конфискация всех домашних "любимцев".

Об этом в субботу, 1 марта, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Издевательства над собакой в Одесской области

Известно, что правоохранители во время мониторинга социальных сетей обнаружили шокирующее видео, на котором неизвестная женщина бьет собаку на территории своего домовладения. После расследования было установлено, что это 52-летняя жительница одного из сел Выгодянской ОТГ. Полиция выехала на место происшествия, где выяснила, что женщина содержит дома около 70 собак и кошек, которые находились в антисанитарных условиях.

Какое наказание за жестокое обращение с животными

На месте женщина не смогла объяснить свое жестокое обращение с животным. В отношении нее были составлены административные материалы по статье 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы дела будут переданы в суд, а женщине грозит штраф с конфискацией животных.

Сейчас все животные были переданы в общественную организацию для ветеринарного осмотра и временного содержания.

Напомним, в Одесской области мужчина через соцсети распространял запрещенную символику и хвалил коммунизм. Также одессит отомстил соседу, сжегши его автомобиль.