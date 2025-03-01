В Одесі чоловік підпалив авто сусіда через сварку

Чоловік в наручниках. Фото ілюстративне: Нацполіція

В Одесі суд виніс вирок чоловікові, який помстився сусідові, спаливши його автомобіль. Причиною конфлікту стала сварка через татуювання, що переросла в злочин.

Про це у суботу, 1 березня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Спалив авто через сварку

За їхніми даними, інцидент стався в липні минулого року на вулиці Чорноморській у Приморському районі Одеси. Близько четвертої години ранку загорівся позашляховик, який належав 49-річному місцевому жителю. Власник дізнався про пожежу вже після її ліквідації, проте врятувати авто не вдалося — воно було повністю знищене. Внаслідок пожежі потерпілий зазнав збитків на суму понад 353 тисячі гривень.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що винуватцем підпалу є 47-річний сусід потерпілого. Виявилося, що напередодні чоловіки посварилися через татуювання власника машини. Зловмиснику вони не сподобалися. Між сусідами зав’язалася перепалка, після якої чоловік, який почав сварку, відчув себе ображеним.

Яке покарання

Поліція оперативно встановила підозрюваного та затримала його. Зібрані докази підтвердили його причетність до підпалу, тож справу передали до суду. Чоловік визнав свою провину, висловив каяття, що суд врахував як пом’якшувальну обставину. В результаті його засудили до мінімального покарання — трьох років позбавлення волі за умисне пошкодження майна шляхом підпалу.

Нагадаємо, в Одеській області чоловік через соцмережі поширював заборонену символіку та хвалив комунізм. Також молдавські митники під час перевірки автомобіля, що прямував з Одеської області, виявили партію харчових добавок, яку водій не задекларував.