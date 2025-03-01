В Одессе мужчина поджег авто соседа из-за ссоры

Мужчина в наручниках. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Одессе суд вынес приговор мужчине, который отомстил соседу, сжегши его автомобиль. Причиной конфликта стала ссора из-за татуировки, которая переросла в преступление.

Об этом в субботу, 1 марта, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Полицейский возле сожженной машины. Фото: Нацполиция

Сжег авто из-за ссоры

По их данным, инцидент произошел в июле прошлого года на улице Черноморской в Приморском районе Одессы. Около четырех часов утра загорелся внедорожник, который принадлежал 49-летнему местному жителю. Владелец узнал о пожаре уже после его ликвидации, однако спасти авто не удалось — оно было полностью уничтожено. В результате пожара потерпевший понес убытки на сумму более 353 тысяч гривен.

В ходе расследования правоохранители установили, что виновником поджога является 47-летний сосед потерпевшего. Оказалось, что накануне мужчины поссорились из-за татуировки владельца машины. Злоумышленнику они не понравились. Между соседями завязалась перепалка, после которой мужчина, который начал ссору, почувствовал себя оскорбленным.

Какое наказание

Полиция оперативно установила подозреваемого и задержала его. Собранные доказательства подтвердили его причастность к поджогу, поэтому дело передали в суд. Мужчина признал свою вину, выразил раскаяние, что суд учел как смягчающее обстоятельство. В результате его приговорили к минимальному наказанию — трем годам лишения свободы за умышленное повреждение имущества путем поджога.

Напомним, в Одесской области мужчина через соцсети распространял запрещенную символику и хвалил коммунизм. Также молдавские таможенники во время проверки автомобиля, следовавшего из Одесской области, обнаружили партию пищевых добавок, которую водитель не задекларировал.