Незадекларовані добавки виявили на кордоні України та Молдови

Прикордонниця перевіряє документи. Фото ілюстративне: ДПСУ

Молдавські митники під час перевірки автомобіля, що прямував з Одеської області, виявили партію харчових добавок, яку водій не задекларував. Товар чоловік ховав серед особистих речей.

Про це повідомили у Прикордонній поліції Молдови.

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Незадекларований товар на митниці

За їхньою інформацією, на митному посту "Тудора" під час перевірки автомобіля Volkswagen Jetta, що їхав з України, молдавські митники виявили приховану партію біологічно активних добавок.

Водій, 32-річний громадянин Румунії, стверджував, що не перевозить товари, які підлягають декларуванню. Однак після ретельної перевірки серед його особистих речей було знайдено товарну партію БАД, яку він не зазначив у документах.

Вилучені добавки. Фото: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Згідно з митним законодавством, незадекларований товар підлягає вилученню та конфіскації. Водію загрожує штраф або інші санкції відповідно до законодавства країни.

Нагадаємо, на пунктах пропуску до Молдови та Румунії час очікування сягає кількох годин. Також ми писали, що на Одещині затримали браконьєра.