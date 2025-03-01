Незадекларовані добавки виявили на кордоні України та Молдови

З Одеської області румун незаконно віз БАДи на продаж
Молдавські митники під час перевірки автомобіля, що прямував з Одеської області, виявили партію харчових добавок, яку водій не задекларував. Товар чоловік ховав серед особистих речей.
Про це повідомили у Прикордонній поліції Молдови.
Незадекларований товар на митниці
За їхньою інформацією, на митному посту "Тудора" під час перевірки автомобіля Volkswagen Jetta, що їхав з України, молдавські митники виявили приховану партію біологічно активних добавок.
Водій, 32-річний громадянин Румунії, стверджував, що не перевозить товари, які підлягають декларуванню. Однак після ретельної перевірки серед його особистих речей було знайдено товарну партію БАД, яку він не зазначив у документах.
Згідно з митним законодавством, незадекларований товар підлягає вилученню та конфіскації. Водію загрожує штраф або інші санкції відповідно до законодавства країни.
Нагадаємо, на пунктах пропуску до Молдови та Румунії час очікування сягає кількох годин. Також ми писали, що на Одещині затримали браконьєра.
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