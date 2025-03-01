Браконьєр на Одещині наловив риби на 500 тисяч грн

Вилучена у браконьєра риба. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

Під час рибоохоронного рейду на Одещині виявили порушника, який незаконно виловив понад 200 риб. Браконьєр використовував заборонені знаряддя для лову.

Про це повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі.

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Браконьєр ловив рибу сітками

За їхньою інформацією, браконьєра затримали на озері Катлабуг, поблизу села Вишневе Саф’янівської громади. Чоловік здійснював незаконний вилов риби за допомогою восьми сіток.

Порушник виловив 209 екземплярів риби різних видів: карась, сазан, товстолоб, лящ і щука. Загальна вага здобичі — понад 60 кг, а сума збитків рибним запасам становить 506 719 гривень.

Виловлена риба. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Національної поліції. На чоловіка склали адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Усі незаконно виловлені водні біоресурси та знаряддя лову вилучено.

Яке покарання за браконьєрство

Одеський рибоохоронний патруль нагадує: браконьєрство карається як адміністративною, так і кримінальною відповідальністю. Так, якщо порушення заподіяло істотну шкоду, карається штрафом від 1 тисячі до 3 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.

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