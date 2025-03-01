Черги на кордоні з Молдовою та Румунією

Затори на трасі Одеса— Рені. Фото: скриншот

Десятки авто застрягли на виїзді з України через черги на кордоні сьогодні, 1 березня. На пунктах пропуску до Молдови та Румунії час очікування сягає кількох годин. Окрім цього, на трасі Одеса — Рені утворилися багатокілометрові затори.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Виїзд до Молдови

Найскладніша ситуація спостерігається на пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне". Затори спостерігаються у районі Великого Дальника, Маяках та перед КПП. На останній ділянці затор сягає декількох кілометрів, рух транспорту дуже ускладнений. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад дві години.

Затори до Паланки. Фото: скриншот

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" ситуація також напружена. Водіям доведеться вистояти в черзі, яка сягає декількох кілометрів.

Виїзд до Румунії

Щодо виїзду до Румунії, на поромному переході "Орлівка — Ісакча" водіям доводиться чекати кілька годин. Крім того, значне скупчення машин зафіксовано в Сараті, Холмському та Бросці.

Дорога до Румунії. Фото: скриншот

Водночас на пункті пропуску "Рені — Джурджулешть" черг на виїзд немає, проте затори утворилися в самому місті Рені.

Нагадаємо, у ДСНС показали кадри наслідків атаки на Одеську область. Також ми повідомляли, що внаслідок "прильоту" постраждала база одеського "Чорноморця".