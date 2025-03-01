Очереди на границе с Молдовой и Румынией

Пробки на трассе Одесса —Рени. Фото: скриншот

Десятки авто застряли на выезде из Украины из-за очередей на границе сегодня, 1 марта. На пунктах пропуска в Молдову и Румынию время ожидания достигает нескольких часов. Кроме этого, на трассе Одесса-Рени образовались многокилометровые пробки.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Выезд в Молдову

Самая сложная ситуация наблюдается на пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное". Пробки наблюдаются в районе Большого Дальника, Маяков и перед КПП. На последнем участке пробка достигает нескольких километров, движение транспорта очень затруднено. Путешествие в Паланку займет сегодня более двух часов.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" ситуация также напряженная. Водителям придется выстоять в очереди, которая достигает нескольких километров.

Выезд в Румынию

Относительно выезда в Румынию, на паромном переходе "Орловка — Исакча" водителям приходится ждать несколько часов. Кроме того, значительное скопление машин зафиксировано в Сарате, Холмском и Бросце.

Дорога в Румынию. Фото: скриншот

В то же время на пункте пропуска "Рени — Джурджулешть" очередей на выезд нет, однако пробки образовались в самом городе Рени.

Напомним, в ГСЧС показали кадры последствий атаки на Одесскую область. Также мы сообщали, что в результате "прилета" пострадала база одесского "Черноморца".