Трамп не захотів відвідати Одесу на запрошення Зеленського

Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час зустрічі у Білому домі. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Під час зустрічі Володимир Зеленський запропонував Дональду Трампу відвідати Україну, зокрема Одесу. Однак президент США ухилився від прямої відповіді, наголосивши, що українські міста розбомблені.

Про це Новини.LIVE дізналися з учорашньої зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Білому домі.

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Під час зустрічі Володимир Зеленський та Дональд Трамп обговорили ситуацію в Україні, зокрема стан українських міст. Президент України запросив Трампа особисто побачити, як, попри війн, країна живе, але той не підтримав цю ідею.

"Не хочу говорити зараз про Одесу. Давайте не будемо про Одесу. Хочу говорити про угоду, про мир. Про Одесу треба говорити, але багато міст зруйновано. Багато міст не впізнати. Жодної цілої будівлі не лишилося", — сказав президент США.

Натомість Зеленський ще раз запросив Трампа до України побачити, що, попри все, країна живе, люди працюють, а діти ходять до шкіл.

"У нас дуже гарні міста. Так, багато зруйновано, але міста живуть. Люди працюють, діти вчаться. Іноді це дуже складно. Ближче до фронту діти вчаться в укриттях чи онлайн. Але ми живемо. Україна бореться і Україна живе. Це дуже важливо", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, вчора під час зустрічі між президентами США та України сталася суперечка. Сьогодні у Білому домі заявили про припинення фінансової допомоги Україні.