Трамп не захотел посетить Одессу по приглашению Зеленского

Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Белом доме. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Во время встречи Владимир Зеленский предложил Дональду Трампу посетить Украину, в частности Одессу. Однако президент США уклонился от прямого ответа, подчеркнув, что украинские города разбомблены.

Об этом Новини.LIVE узнали из вчерашней встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме.

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Во время встречи Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили ситуацию в Украине, в частности состояние украинских городов. Президент Украины пригласил Трампа лично увидеть, как, несмотря на войну, страна живет, но тот не поддержал эту идею.

"Не хочу говорить сейчас об Одессе. Давайте не будем об Одессе. Хочу говорить о соглашении, о мире. Об Одессе надо говорить, но многие города разрушены. Многие города не узнать. Ни одного целого здания не осталось", — сказал президент США.

Зато Зеленский еще раз пригласил Трампа в Украину увидеть, что, несмотря на все, страна живет, люди работают, а дети ходят в школы.

"У нас очень красивые города. Да, много разрушено, но города живут. Люди работают, дети учатся. Иногда это очень сложно. Ближе к фронту дети учатся в укрытиях или онлайн. Но мы живем. Украина борется и Украина живет. Это очень важно", — сказал Зеленский.

Напомним, вчера во время встречи между президентами США и Украины произошел спор. Сегодня в Белом доме заявили о прекращении финансовой помощи Украине.