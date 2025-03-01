Браконьер в Одесской области наловил рыбы на 500 тысяч грн

Изъятая у браконьера рыба. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

Во время рыбоохранного рейда в Одесской области обнаружили нарушителя, который незаконно выловил более 200 рыбин. Браконьер использовал запрещенные орудия для ловли.

Об этом сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.

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Браконьер ловил рыбу сетями

По их информации, браконьера задержали на озере Катлабуг, вблизи села Вишневое Сафьяновской громады. Мужчина осуществлял незаконный вылов рыбы с помощью восьми сетей.

Нарушитель выловил 209 экземпляров рыбы разных видов: карась, сазан, толстолоб, лещ и щука. Общий вес добычи — более 60 кг, а сумма ущерба рыбным запасам составила 506 719 гривен.

Выловленная рыба. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Национальной полиции. На мужчину составили административный протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Все незаконно выловленные водные биоресурсы и орудия лова изъяты.

Какое наказание за браконьерство

Одесский рыбоохранный патруль напоминает: браконьерство карается как административной, так и уголовной ответственностью. Так, если нарушение причинило существенный вред, наказывается штрафом от 1 тысячи до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет.

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