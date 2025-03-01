Незадекларированные добавки обнаружили на границе Украины и Молдовы

Из Одесской области румын незаконно вез БАДы на продажу
Молдавские таможенники во время проверки автомобиля, следовавшего из Одесской области, обнаружили партию пищевых добавок, которую водитель не задекларировал. Товар мужчина прятал среди личных вещей.
Об этом сообщили в Пограничной полиции Молдовы.
Незадекларированный товар на таможне
По их информации, на таможенном посту "Тудора" во время проверки автомобиля Volkswagen Jetta, который ехал из Украины, молдавские таможенники обнаружили скрытую партию биологически активных добавок.
Водитель, 32-летний гражданин Румынии, утверждал, что не перевозит товары, подлежащие декларированию. Однако после тщательной проверки среди его личных вещей было найдено товарную партию БАД, которую он не указал в документах.
Согласно таможенному законодательству, незадекларированный товар подлежит изъятию и конфискации. Водителю грозит штраф или другие санкции в соответствии с законодательством страны.
Напомним, на пунктах пропуска в Молдову и Румынию время ожидания достигает нескольких часов. Также мы писали, что в Одесской области задержали браконьера.
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