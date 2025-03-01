Незадекларированные добавки обнаружили на границе Украины и Молдовы

Пограничник проверяет документы. Фото иллюстративное: ГПСУ

Молдавские таможенники во время проверки автомобиля, следовавшего из Одесской области, обнаружили партию пищевых добавок, которую водитель не задекларировал. Товар мужчина прятал среди личных вещей.

Об этом сообщили в Пограничной полиции Молдовы.

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Сообщение пограничной полиции Молдовы. Фото: скриншот

Незадекларированный товар на таможне

По их информации, на таможенном посту "Тудора" во время проверки автомобиля Volkswagen Jetta, который ехал из Украины, молдавские таможенники обнаружили скрытую партию биологически активных добавок.

Водитель, 32-летний гражданин Румынии, утверждал, что не перевозит товары, подлежащие декларированию. Однако после тщательной проверки среди его личных вещей было найдено товарную партию БАД, которую он не указал в документах.

Изъятые добавки. Фото: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Согласно таможенному законодательству, незадекларированный товар подлежит изъятию и конфискации. Водителю грозит штраф или другие санкции в соответствии с законодательством страны.

Напомним, на пунктах пропуска в Молдову и Румынию время ожидания достигает нескольких часов. Также мы писали, что в Одесской области задержали браконьера.