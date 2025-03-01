Суд Одеси засудив чоловіка за пропаганду комунізму

Поліцейська складає протокол. Фото ілюстративне: Нацполіція

В Одеській області чоловік через соцмережі поширював заборонену символіку та пропагував комунізм. За свої дії любитель "радянщини" отримав покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Засудили за комуністичну символіку

Відомо, що чоловік родом із Чорноморська. Згідно з матеріалами справи, він протягом 2015-2023 років у соцмережах "Однокласники" та "Вконтакте" здійснював репости публікацій із зображеннями серпа та молота, а також гасла, що прославляли комуністичну ідеологію. Окрім цього він у своїх публікаціях також підтримував дії російських окупантів.

Яке покарання отримав

Його дії кваліфіковано статтею "Поширення символіки комуністичного тоталітарного режиму". Чоловіку призначили покарання у вигляді позбавлення волі на строк 2 роки, без конфіскації майна. Та згодом реальний строк замінили на іспитовий строк у 1 рік.

Нагадаємо, У Харківській області чоловік побив свого знайомого у його квартирі. Також ми писали, що у Харкові в одному з місцевих кафе стався конфлікт: один з відвідувачів з ножем напав на свого знайомого.