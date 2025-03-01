Суд Одессы осудил мужчину за пропаганду коммунизма

Полицейская составляет протокол. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Одесской области мужчина через соцсети распространял запрещенную символику и пропагандировал коммунизм. За свои действия любитель "советчины" получил наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Осудили за коммунистическую символику

Известно, что мужчина родом из Черноморска. Согласно материалам дела, он в течение 2015-2023 годов в соцсетях "Одноклассники" и "Вконтакте" осуществлял репосты публикаций с изображениями серпа и молота, а также лозунги, которые прославляли коммунистическую идеологию. Кроме этого он в своих публикациях также поддерживал действия российских оккупантов.

Какое наказание получил

Его действия квалифицированы статьей "Распространение символики коммунистического тоталитарного режима". Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, без конфискации имущества. Но впоследствии реальный срок заменили на испытательный срок в 1 год.

Напомним, В Харьковской области мужчина избил своего знакомого в его квартире. Также мы писали, что в Харькове в одном из местных кафе произошел конфликт: один из посетителей с ножом напал на своего знакомого.