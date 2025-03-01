Суд Одессы осудил мужчину за пропаганду коммунизма

Репостил серп и молот — на Одесчине наказали ценителя коммунизма
В Одесской области мужчина через соцсети распространял запрещенную символику и пропагандировал коммунизм. За свои действия любитель "советчины" получил наказание.
Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.
Осудили за коммунистическую символику
Известно, что мужчина родом из Черноморска. Согласно материалам дела, он в течение 2015-2023 годов в соцсетях "Одноклассники" и "Вконтакте" осуществлял репосты публикаций с изображениями серпа и молота, а также лозунги, которые прославляли коммунистическую идеологию. Кроме этого он в своих публикациях также поддерживал действия российских оккупантов.
Какое наказание получил
Его действия квалифицированы статьей "Распространение символики коммунистического тоталитарного режима". Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, без конфискации имущества. Но впоследствии реальный срок заменили на испытательный срок в 1 год.
Напомним, В Харьковской области мужчина избил своего знакомого в его квартире. Также мы писали, что в Харькове в одном из местных кафе произошел конфликт: один из посетителей с ножом напал на своего знакомого.
Читайте Новини.LIVE!