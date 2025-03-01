Знущання з собаки в Одеському районі: кривдницю покарали

Сумний пес лежить на землі. Фото ілюстративне: pixabay

В Одеському районі поліція склала протокол на жительку села за жорстоке поводження з собакою. Окрім побитого пса, жінка утримувала ще десятки тварин у занедбаному стані. Тепер їй загрожує штраф та конфіскація всіх домашніх "улюбленців".

Про це у суботу, 1 березня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Знущання з собаки на Одещині

Відомо, що правоохоронці під час моніторингу соціальних мереж виявили шокуюче відео, на якому невідома жінка б’є собаку на території свого домоволодіння. Після розслідування було встановлено, що це 52-річна жителька одного з сіл Вигодянської ОТГ. Поліція виїхала на місце події, де з'ясувала, що жінка утримує вдома близько 70 собак та котів, які знаходилися в антисанітарних умовах.

Яке покарання за жорстоке поводження з тваринами

На місці жінка не змогла пояснити своє жорстоке поводження з твариною. Щодо неї було складено адміністративні матеріали за статтею 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали справи будуть передані до суду, а жінці загрожує штраф з конфіскацією тварин.

Зараз усі тварини були передані до громадської організації для ветеринарного огляду та тимчасового утримання.

Нагадаємо, в Одеській області чоловік через соцмережі поширював заборонену символіку та хвалив комунізм. Також одесит помстився сусідові, спаливши його автомобіль.