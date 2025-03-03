Как одесские таможенники уклонялись от уплаты налогов

Подозреваемые на кухне. Фото: Бюро экономической безопасности

Чиновники одесской таможни уклонились от уплаты налогов на более чем 13 миллионов гривен. Теперь им грозят огромные штрафы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

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Подробности дела

По данным следствия, два действующих и три бывших служащих Одесской таможни и руководитель компании-экспортера уклонялись от уплаты налогов. На основании сфальсифицированных документов фигуранты выдали сертификаты о происхождении сельскохозяйственной продукции, чтобы беспрепятственно ее вывезти. Таким образом подозреваемые уклонились от уплаты налогов с помощью уменьшения экспортной пошлины с 10% до 3,6% и 2,7%. Из-за этого государственному бюджету было нанесено более 13 млн гривен убытка.

Какое наказание грозит

Мужчин подозревают по ч 3. ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов). Им грозит от 255 000 до 425 000 гривен штрафа и конфискация имущества.

Напомним, недавно мы писали о львовянине, который как следует избил ребенка зонтом. А также о женщине, которая изрядно отдубасила собаку палкой.