Военный в Одессе избил мужчину из-за ревности

Военный в поле. Фото иллюстративное: wirestock

Военный в Одессе избил в подъезде мужчину на почве ревности. Пострадавший подал иск в суд, из-за чего служащему теперь придется пойти на исправительные работы.

Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военный моряк на почве ревности к своей любовнице поссорился с мужчиной в подъезде дома. В процессе конфликта служащий толкнул оппонента на ступеньки и бил его руками и ногами. Пострадавший зафиксировал легкие телесные повреждения и подал иск в суд.

Что решил суд

Приморский суд Одессы признал служащего виновным по ч. 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины (нанесение легких телесных повреждений) и назначил ему наказание в виде общественных работ на срок 160 часов.

Напомним, недавно мы писали о коррупционной схеме на Одесской таможне. А также о сожжении авто соседа из-за татуировки.