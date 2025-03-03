Військовий в Одесі побив чоловіка через ревнощі

Військовий в Одесі влаштував бійку у під'їзді — що вирішив суд
Військовий в Одесі побив у під’їзді чоловіка на грунті ревнощів. Постраждалий подав позов до суду, через що службовцю тепер доведеться піти на виправні роботи.
Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.
Подробиці справи
Військовий моряк на грунті ревнощів до своєї коханки посварився із чоловіком у під’їзді будинку. В процесі конфлікут службовець штовхнув опонента на сходинки та бив його руками і ногами. Постраждалий зафіксував легкі тілесні ушкодження та подав позов до суду.
Що вирішив суд
Приморський суд Одеси визнав службовця винуватим за ч. 1 статті 125 Кримінального кодексу України (нанесення легких тілесних ушкоджень) та призначив йому покарання у виді громадських робіт на строк 160 годин.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про корупційну схему на Одеській митниці. А також про спалення авто сусіда через татуювання.
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