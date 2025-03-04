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Одесский чиновник скрыл от налоговой 7 млн гривен

4 марта 2025 12:28
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Чиновник в Одессе уклонился от уплаты налогов более чем на 7 миллионов
Деньги на столе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Директор одного из жилищно-коммунальных сервисов в Одессе уклонялся от уплаты налогов. Общая сумма ущерба, нанесенного государству — более 7 млн грн.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

По данным следствия, обвиняемый умышленно не отражал в налоговых отчетах часть средств, полученных от предоставления жилищно-коммунальных услуг. В частности, относительно услуг по обслуживанию лифтов, вывозу мусора и аренды помещений. Таким образом, руководитель предприятия уклонился от уплаты более 7 млн грн налога на добавленную стоимость. Сейчас обеспечено возмещение нанесенного государству ущерба в полном объеме.

Какое наказание грозит

Мужчину подозревают по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Ему грозит до трех лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о военном, который устроил драку в подъезде. А также о попытке подкупить пограничника, чтобы выехать.

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