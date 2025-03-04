Чиновник в Одессе уклонился от уплаты налогов более чем на 7 миллионов

Одесский чиновник скрыл от налоговой 7 млн гривен
Директор одного из жилищно-коммунальных сервисов в Одессе уклонялся от уплаты налогов. Общая сумма ущерба, нанесенного государству — более 7 млн грн.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
Подробности дела
По данным следствия, обвиняемый умышленно не отражал в налоговых отчетах часть средств, полученных от предоставления жилищно-коммунальных услуг. В частности, относительно услуг по обслуживанию лифтов, вывозу мусора и аренды помещений. Таким образом, руководитель предприятия уклонился от уплаты более 7 млн грн налога на добавленную стоимость. Сейчас обеспечено возмещение нанесенного государству ущерба в полном объеме.
Какое наказание грозит
Мужчину подозревают по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Ему грозит до трех лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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