Відмовився проходити ВЛК у центрі комплектування

Військові біля дверей. Фото ілюстративне: РБК-Україна

Уродженець Балтського району Одещини відмовився проходити ВЛК, коли поліція доставила його до територіального центру комплектування. Це послугувало причиною відкриття справи щодо ухилення від призову.

Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Працівник РТЦК та СП намагався вручити доставленому у відділок чоловіку письмове попередження, повістку та направлення для проходження ВЛК. Однак той відмовився від їх отримання, оскільки вважав, що після проходження комісії та перебування на військовому обліку він може бути мобілізованим, чого призовник зовсім не бажав. Через це йому повідомили про підозру за ч.1 ст. 337 Кримінального кодексу (ухилення від призову).

Що вирішив суд

Чоловік визнав свою провину, що суд знайшов пом'якшуючим фактором, а обтяжувальних обставинне було. Тому замість арешту на шість місяців чи виправних робіт на два роки, що також можливо за інкремінованою статтею, чоловік має заплатити лише 5 тисяч 100 гривень штрафу на користь держави.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про хлопця, який підпалив автівку військового на замовлення. А також про службовця, якого оштрафували за канабіс.