Отказался проходить ВЛК в центре комплектования

Военные у дверей. Фото иллюстративное: РБК-Украина

Уроженец Балтского района Одесской области отказался проходить ВВК, когда полиция доставила его в территориальный центр комплектования. Это послужило причиной открытия дела об уклонении от призыва.

Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Работник РТЦК и СП пытался вручить доставленному в участок мужчине письменное предупреждение, повестку и направление для прохождения ВВК. Однако тот отказался от их получения, так как считал, что после прохождения комиссии и пребывания на воинском учете он может быть мобилизованным, чего призывник совсем не желал. Поэтому ему сообщили о подозрении по ч.1 ст. 337 Уголовного кодекса (уклонение от призыва).

Что решил суд

Мужчина признал свою вину, что суд нашел смягчающим фактором, а отягчающих обстоятельств не было. Поэтому вместо ареста на шесть месяцев или исправительных работ на два года, что также возможно по інкремінованою статье, мужчина должен заплатить лишь 5 тысяч 100 гривен штрафа в пользу государства.

Напомним, недавно мы писали о парне, который поджег машину военного на заказ. А также о служащем, которого оштрафовали за каннабис.