Не пришел на ВВК — что решил суд в Одесской области

За неявку на ВВК жителя Одесчины наказали штрафом — каким
Жителю Одесской области выдали повестку, однако он это проигнорировал и не явился на прохождение ВВК (военно-врачебной комиссии). На суде мужчина полностью раскаялся, поэтому получил лишь 5 100 гривен штрафа.
Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.
Подробности дела
Когда житель Арцизского района Одесской области не пришел на прохождение ВВК, на него открыли дело по ч. 1 ст. 337 Уголовного Кодекса Украины (уклонение от воинского учета). На суде мужчина своей вины не отрицал и полностью раскаялся. Кроме того, добавил, что он действительно не хотел становиться на учет, поскольку боялся идти воевать.
Что решил суд
Не найдя обстоятельств, отягчающих вину, суд назначил мужчине наказание в виде 5 100 гривен штрафа. Мера пресечения в отношении него не избиралась.
Напомним, недавно мы писали об одесском чиновнике, который скрыл 7 миллионов гривен. А также о военном, который бил мать и пропивал ее деньги.
Читайте Новини.LIVE!