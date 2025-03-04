Не пришел на ВВК — что решил суд в Одесской области

Военные в строю. Фото иллюстративное: Армия.Информ

Жителю Одесской области выдали повестку, однако он это проигнорировал и не явился на прохождение ВВК (военно-врачебной комиссии). На суде мужчина полностью раскаялся, поэтому получил лишь 5 100 гривен штрафа.

Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Когда житель Арцизского района Одесской области не пришел на прохождение ВВК, на него открыли дело по ч. 1 ст. 337 Уголовного Кодекса Украины (уклонение от воинского учета). На суде мужчина своей вины не отрицал и полностью раскаялся. Кроме того, добавил, что он действительно не хотел становиться на учет, поскольку боялся идти воевать.

Что решил суд

Не найдя обстоятельств, отягчающих вину, суд назначил мужчине наказание в виде 5 100 гривен штрафа. Мера пресечения в отношении него не избиралась.

Напомним, недавно мы писали об одесском чиновнике, который скрыл 7 миллионов гривен. А также о военном, который бил мать и пропивал ее деньги.