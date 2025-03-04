Ошукали аграріїв Одещини на понад 7,5 мільйонів гривень — деталі

Поліцейські із підозрюваними. Фото: Головне управління поліції в Одеській області

Одеська поліція викрила шахраїв, які пропонували фермерам за вигідними цінами придбати дизельне пальне та мінеральні добрива. А отримавши передплату — переставали виходити на зв'язок.

Про це повідомляє Головне управління поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

Серед потерпілих — 19 товариств з обмеженою відповідальністю, яких ошукали на загальну суму у 7,5 мільйонів гривень. За даними слідства, підозрювані підшуковували та купували підприємства з основним видом діяльності "неспеціалізована оптова торгівля". У такий спосіб фігуранти отримували повний пакет документів з печаткою, фінансовим мобільним номером телефону, банківськими ключами, доступом до електронної скриньки та банківськими рахунками. Крім того, призначався фіктивний директор. Надалі "менеджери з відділу продажу" здійснювали sms-розсилку, розміщували у соцмережах оголошення та пропонували придбати товар оптовими партіями за низькою ціною. Договори із фермерами укладалися в електронній формі за передплатою. Таким чином потерпілі надсилали кошти за неіснуючу продукцію.

Яке покарання загрожує

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів на території Вінницької, Одеської, Київської областей та вилучини речові докази. Фігурантів підозрюють за ст. 190 (Шахрайство) та ст. 255 (Створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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