В Одессе мошенница выманила 10 000 грн у ресторана

Женщина в ресторане. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе женщина обманула популярный ресторан на десять тысяч гривен. Мошенница убедила администратора заведения вернуть аванс, который на самом деле платил другой клиент. Теперь ей "светит" тюрьма.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Женщина обманула ресторан

Известно, что инцидент произошел 20 сентября 2022 года в ресторане "Арарат" на Гагаринском плато. Злоумышленница пришла в заведение и представилась заказчиком банкета, который якобы пришлось отменить из-за неотложной операции ребенка. Она заявила администратору, что потеряла квитанцию об авансе и попросила вернуть средства. Поскольку администратор, которая работала в тот день, не знала настоящих заказчиков, она поверила женщине и вернула ей 10 000 гривен. После получения денег аферистка быстро покинула заведение и потратила средства на собственные нужды.

Какое наказание за мошенничество

В суде женщина полностью признала вину, заявила о раскаянии и попросила не наказывать ее строго. Однако, учитывая повторный характер преступления, суд признал ее виновной в мошенничестве и назначил наказание в виде 2 лет и 9 месяцев.

Напомним, на Волыни судили мужчину, который пытался провезти через границу алкогольные напитки. Также мы писали, что военный из Одессы изготовил фальшивые документы для выезда за границу.