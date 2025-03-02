В Одесі шахрайка видурила 10 000 грн у ресторану

Жінка в ресторані. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі жінка обманула популярний ресторан на 10 тисяч гривень. Шахрайка переконала адміністратора закладу повернути аванс, який насправді сплачував інший клієнт. Тепер їй "світить" в'язниця.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Відомо, що інцидент стався 20 вересня 2022 року у ресторані "Арарат" на Гагарінському плато. Зловмисниця прийшла до закладу та представилася замовником банкету, який нібито довелося скасувати через невідкладну операцію дитини. Вона заявила адміністратору, що втратила квитанцію про аванс, та попросила повернути кошти. Оскільки адміністратор, яка працювала того дня, не знала справжніх замовників, вона повірила жінці та повернула їй 10 000 гривень. Після отримання грошей аферистка швидко залишила заклад і витратила кошти на власні потреби.

Яке покарання за шахрайство

В суді жінка повністю визнала провину, заявила про каяття та попросила не карати її суворо. Однак, враховуючи повторний характер злочину, суд визнав її винною у шахрайстві та призначив покарання у вигляді 2 роки і 9 місяців.

Нагадаємо, на Волині судили чоловіка, який намагався провезти через кордон алкогольні напої. Також ми писали, що військовий з Одеси виготовив фальшиві документи для виїзду за кордон.