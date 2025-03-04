Обманули аграриев Одесской области на более 7,5 миллионов гривен — детали

Полицейские с подозреваемыми. Фото: Главное управление полиции в Одесской области

Одесская полиция разоблачила мошенников, которые предлагали фермерам по выгодным ценам приобрести дизельное топливо и минеральные удобрения. А получив предоплату — переставали выходить на связь.

Об этом сообщает Главное управление полиции в Одесской области.

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Подробности дела

Среди пострадавших — 19 обществ с ограниченной ответственностью, которых обманули на общую сумму в 7,5 миллионов гривен. По данным следствия, подозреваемые подыскивали и покупали предприятия с основным видом деятельности "неспециализированная оптовая торговля". Таким образом фигуранты получали полный пакет документов с печатью, финансовым мобильным номером телефона, банковскими ключами, доступом к электронному ящику и банковскими счетами. Кроме того, назначался фиктивный директор. В дальнейшем "менеджеры из отдела продаж" осуществляли sms-рассылку, размещали в соцсетях объявления и предлагали приобрести товар оптовыми партиями по низкой цене. Договоры с фермерами заключались в электронной форме по предоплате. Таким образом потерпевшие присылали средства за несуществующую продукцию.

Какое наказание грозит

Правоохранители провели санкционированные обыски по местам жительства фигурантов на территории Винницкой, Одесской, Киевской областей и изъяли вещественные доказательства. Фигурантов подозревают по ст. 190 (Мошенничество) и ст. 255 (Создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины. им грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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