Одессит рассказал о позициях ВСУ во время разговора с россиянином

Подозреваемый после задержания. Фото: Одесская областная прокуратура

Одессит во время разговора с россиянином в чат-рулетке рассказал ему о местах расположения частей ВСУ. На мужчину открыли дело, и теперь ему грозит от пяти до восьми лет заключения.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

По данным следствия, обвиняемый присоединился к онлайн-сервису видеочатов, который обеспечивает анонимное общение пользователей из разных стран. Там он начал диалог с российским блогером, во время которого фигурант сообщил информацию о расположении отдельных подразделений воинских частей в Одессе, а также детали относительно функционирования их охраны. Содержание шестиминутной беседы позволяло идентифицировать местность, структуру блокпостов и оборонительные позиции, что могло быть использовано врагом для воздушных атак или диверсий.

Какое наказание грозит

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Ему объявили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного Кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о расположении Вооруженных сил Украины). Ему грозит от пяти до восьми лет заключения.

Напомним, недавно мы писали о драке в подъезде с участием военного. А также о коррупционной схеме на Одесской таможне.