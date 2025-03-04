Одесит розповів про позиції ЗСУ під час розмови з росіянином

Підозрюваний після затримання. Фото: Одеська обласна прокуратура

Одесит під час розмови з росіянином у чат-рулетці розповів йому про місця розташування частин ЗСУ. На чоловіка відкрили справу, і тепер йому загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

За даними слідства, обвинувачений приєднався до онлайн-сервісу відеочатів, що забезпечує анонімне спілкування користувачів з різних країн. Там він розпочав діалог із російським блогером, під час якого фігурант повідомив інформацію про розташування окремих підрозділів військових частин в Одесі, а також деталі щодо функціонування їх охорони. Зміст шостихвилинної розмови дозволяв ідентифікувати місцевість, структуру блокпостів та оборонні позиції, що могло бути використано ворогом для повітряних атак або диверсій.

Яке покарання загрожує

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Йому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального Кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розташування Збройних Сил України). Йому загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про бійку у під'їзді за участю військового. А також про корупційну схему на Одеській митниці.