Ексначальник Одеського ТЦК відмив понад 140 мільйонів гривень — деталі

Підозрюваний після затримання. Фото: Державне бюро розслідувань

Правоохоронці скерували до суду справу колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова. Його підозрюють в легалізації (відмиванні) майна на суму понад 140 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

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Подробиці справи

Правоохоронці задокументували факти придбання членами сім’ї фігуранта коштовних автомобілів в Україні з подальшим вивезенням за кордон. А також купівлі елітної нерухомості за межами країни на суму понад 190 мільйонів гривень. Крім того, встановлено низку закордонних банківських рахунків членів його сім’ї та простежено рух коштів, за які купувалося це майно. Різниця між вартістю усього набутого та законними доходами фігуранта і його родини перевищує 140 мільйонів гривень. Походження цих коштів документально нічим не підтверджене.

Яке покарання загрожує

Фігурант обвинувачується за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України (організація легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Справа Борисова

Додамо, члени родини Борисова легалізували понад 8,2 млн євро, придбавши на ці кошти нерухомість та автомобілі на іспанському узбережжі. Ще у 2023 році журналісти виявили, що мати Борисова придбала віллу в Марбельї, Іспанія, а його дружина — комерційну нерухомість неподалік. Родина також має елітний позашляховик Mercedes Gelendvagen. Працівники ДБР затримали експосадовця у Києві 25 грудня. Бюро мало інформацію, що після виходу із СІЗО він планував переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про суд за неявку до ТЦК. А також про те, як шахраї заробили 7,5 мільйонів гривень на фермерах.