Миколайвський військовий напився та кинув гранату у ТЦК

Військовий біля автівки. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після сварки з дружиною військовий залишив свою частину і кинув гранату в будівлю ТЦК. Центральний районний суд Миколаєва сьогодні залишив його під вартою без права внесення застави.

Про це повідомляє Центральний районний суд м. Миколаєва.

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Подробиці справи

За даними слідства, 43-річний військовослужбовець самовільно покинув частину та кинув гранату Ф-1 на територію Територіального центру комплектування у Вознесенському районі. Чоловік був у стані алкогольного сп’яніння і пояснив, що зробив це після сварки з дружиною. Вибух пошкодив два службові автомобілі. Підозрюваного залишили під вартою без права внесення застави.

Яке покарання загрожує

Чоловіку повідомили про підозру за ч.1 ст.114-1 КК України (Перешкоджання діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань). Йому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

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