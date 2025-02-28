Миколайвський військовий напився та кинув гранату у ТЦК

У Миколаєві військовий кинув гранату до ТЦК — подробиці
Після сварки з дружиною військовий залишив свою частину і кинув гранату в будівлю ТЦК. Центральний районний суд Миколаєва сьогодні залишив його під вартою без права внесення застави.
Про це повідомляє Центральний районний суд м. Миколаєва.
Подробиці справи
За даними слідства, 43-річний військовослужбовець самовільно покинув частину та кинув гранату Ф-1 на територію Територіального центру комплектування у Вознесенському районі. Чоловік був у стані алкогольного сп’яніння і пояснив, що зробив це після сварки з дружиною. Вибух пошкодив два службові автомобілі. Підозрюваного залишили під вартою без права внесення застави.
Яке покарання загрожує
Чоловіку повідомили про підозру за ч.1 ст.114-1 КК України (Перешкоджання діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань). Йому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.
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