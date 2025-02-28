Мошенники обманули одесситов на 200 тысяч долларов - подробности

Подозреваемые после задержания. Фото: Одесская областная прокуратура

Предприниматели основали инвестиционную компанию, у которой не было никаких лицензий или разрешений, и обманывали одесситов. Фигурантам грозит от пяти до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

По данным следствия, благодаря манипуляциям и активной рекламе фигуранты убеждали людей вкладывать деньги в "перспективные" проекты. Чтобы придать вид легальности бизнеса, организатор определил 92 вида экономической деятельности — чтобы произвести впечатление, что предприятие работает в широком спектре сфер. На первых этапах вкладчикам выплачивали небольшие суммы, создавая иллюзию выгодности инвестиций. Однако впоследствии поступление денег прекратилось, а организаторы схемы исчезли. В ходе проведения обысков изъята компьютерная техника, носители информации, мобильные телефоны, черновые записи и средства, подтверждающие противоправную деятельность.

Сколько людей пострадало

Полученные средства дельцы быстро конвертировали в криптовалюту и выводили через оффшорные счета. На сегодня уже установлено 7 пострадавших, среди которых есть военные ВСУ, а общие убытки составляют более 200 тысяч долларов. По данным правоохранителей, количество пострадавших может превышать 200 человек.

Изъятые деньги. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание грозит

Организатору и двум его сообщницам сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Им грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о военном, который продавал гранату. А также о диверсиях на Укарзализныце.