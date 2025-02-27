В Одесской области совершали диверсии на Укрзализныце

Подозреваемый после задержания. Фото: Одесская областная прокуратура

Жители Одесской области по заказу спецслужб устраивали диверсии на объектах Укрзализныци. Однако правоохранители их разоблачили, им грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

Двое жителей Одесской области в возрасте 20 и 24 лет в течение июля 2024-го совершили поджоги трех релейных шкафов, трансформаторной подстанции и автомобиля военнослужащего ВСУ. По данным следствия, мужчины приезжали на объекты, уничтожали их и снимали видео для дальнейшего отчета перед своим заказчиком. Часть этих кадров позже была распространена через Telegram-каналы, связанные с пропагандистскими структурами РФ. Вознаграждение за выполненные диверсии обвиняемые получали в криптовалюте, которая поступала через специально созданные кошельки.

Какое наказание грозит

Фигурантам объявили о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование деятельности ВСУ, диверсия, и умышленное повреждение имущества). За это мужчины могут получить до 15 лет за решеткой.

Напомним, недавно мы писали о 5 тысячах долларов за решение суда. А также о правоохранителе, который переправлял мужчин за границу.