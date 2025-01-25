Изменение движения поезда Киев-Одесса - новые графики

Поезд остановился на вокзале. Фото иллюстративное: РБК

С 27 января поезд №148/147 Киев-Одесса отныне будет доезжать до нашего города более чем на два часа быстрее. А в направлении столицы удалось сократить срок его прибытия почти на два с половиной часа. Это связано с завершением ремонтных работ железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщает Укрзализныця.

Читайте также:

Новые графики поезда Киев-Одесса

Поезд будет отправляться из Киева в 17:25, и прибывать в Одессу в 06:15. Из нашего города локомотив будет отъезжать в 19:50, а в девять часов утра уже достигнет столицы. Новые графики начнут действовать с 27-го января.

Новая остановка поездов в Одессе

Кроме этого будет новая остановка в Одессе для удобства пассажиров: поезда №51/52, №53/54, №253/254, №147/148 теперь будут останавливаться на станции Одесса-Восточная.

Где можно приобрести билеты

Приобрести билеты на поезд можно в кассе, на официальном сайте Укрзализныци booking.uz.gov.ua, в мобильном приложении, а также в чат-боте. При посадке также не забывайте взять с собой паспорт и, в случае необходимости, документы на детей.

Напомним, из Одессы начали ходить новые пригородные электрички. Также мы рассказывали об особом детском вагоне, который курсирует между Одессой и Карпатами.