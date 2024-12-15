У поїзді Одеса — Ясіня з'явився дитячий вагон із розвагами

Дитячий вагон в поїзді. Фото: ОМР

У складі поїзда Одеса — Ясіня щодня курсує дитячий вагон, створений для комфортних подорожей родин із дітьми. Вагони оснащені інтерактивними зонами, манежами та пізнавальними матеріалами.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

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Дитячий вагон до Карпат

Потяг №26/25 Одеса — Ясіня тепер має дитячий вагон, розроблений спеціально для подорожей дітей та їхніх батьків. Цей рейс став популярним серед одеситів, які вирушають на відпочинок у Карпати, особливо серед дитячих груп та сімей ветеранів.

Що є у дитячому вагоні

У дитячому вагоні передбачено все для зручності та розваг малечі: бізіборди з рухомими елементами, навчально-розважальні матеріали, інтерактивні ігри та тематичні купе з героями — Іскорками Суперсил. Для найменших пасажирів є манежі, збільшені обмежувачі на верхніх полицях із протиударними накладками та поручні з м'якою оббивкою для безпеки.

Проєкт ЮНІСЕФ

Цей проєкт став можливим завдяки співпраці Укрзалізниці з ЮНІСЕФ за фінансової підтримки уряду Бельгії. Квитки на дитячий вагон можна придбати через застосунок Укрзалізниці — такі вагони мають спеціальне маркування.

Нагадаємо, ми показували який вигляд мають вагони залізниці для світових лідерів. Також Укрзалізниця представила десять нових вагонів українського виробництва, побудованих у 2024 році.